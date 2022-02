Taranto: maltratta la nonna convivente, arrestato 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, hanno arrestato un 33enne, con precedenti e già sottoposto ai domiciliari, indagato per maltrattamenti, minacce e percosse perpetrate ai danni della nonna convivente di 86 anni. E' stata proprio la nonna a denunciarlo ai carabinieri riferendo di essere da tempo vittima di diversi maltrattamenti, sfociati anche in lesioni personali, mai denunciati per paura e nella speranza che la convivenza con il congiunto potesse migliorare. Il nipote è ristretto nel carcere di Taranto. (ren)