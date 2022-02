Lavoro: Blangiardo (Istat), necessario lavorare per maggiore natalità e valorizzazione donne e persone mature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le leve su cui agire per rispondere al calo della natalità, e dunque della presenza di giovani, sono diverse. In primis, si può mettere in cantiere un maggior aumento della natalità in questo Paese. Lo ha detto il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, a “Mattino cinque news” su Canale cinque. “Si possono poi attivare risorse che, come donne e giovani, sono potenzialmente disponibili ma che, per una, serie motivi non sono utilizzate”, ha proseguito. “Infine abbiamo persone mature che sono un capitale da valorizzare, di cui abbiamo bisogno”, ha concluso. (Rin)