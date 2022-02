Piemonte: Regione lavora a riduzione oltre 9.500 tonnellate di ammoniaca in agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 1 gennaio 2023 il Piemonte prevede di ridurre di oltre 9.500 tonnellate le emissioni di ammoniaca in agricoltura. La decisione è stata spiegata ieri all'interno della commissione Ambiente del Consiglio regionale del Piemonte. L'Unione Europea fissa una riduzione del 5 per cento annuo su scala nazionale dal 2020 e del 16 per cento dal 2029, numeri su cui il Piemonte è in lieve ritardo. Sono cinque le azioni individuate per il comparto agricolo - si legge in una nota stampa -: sostegno e investimenti per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera; sostegno all’apporto di matrice organica in sostituzione della concimazione minerale; (segue) (Rpi)