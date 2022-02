Germania: Covid, Scholz annuncia primo passo per allentamento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla videoconferenza tra governo federale e Laender sulla situazione del Covid-19 in Germania, in programma per il 16 febbraio, verrà concordato “un primo passo” per l'allentamento delle restrizioni anticontagio in vigore nel Paese. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel discorso che ha tenuto oggi al Bundesrat. Secondo il capo del governo federale, le previsioni scientifiche mostrano che il picco dell'ondata di coronavirus in Germania è “in vista”. Ciò , ha evidenziato Scholz, consente di compiere “un primo passo” verso l'allentamento delle restrizioni e “guardare ad altri per la primavera”. (Geb)