Francia: fonti stampa, Macron ha rifiutato tampone Covid dei russi durante incontro con Putin

- Il presidente francese Emmanuel Macron si è rifiutato di sottoporsi al tampone molecolare in occasione della sua recente visita a Mosca, dove ha incontrato l'omologo russo Vladimir Putin per discutere della crisi ucraina. Lo riferiscono i media francesi, citando due fonti dell'Eliseo. La decisione di Macron avrebbe quindi giustificato l'utilizzo di un tavolo lungo 4 metri, necessario a distanziare i due leader durante il colloquio. Il capo dello Stato francese era stato avvertito con anticipo del rigido protocollo sanitario imposto dal Cremlino, giudicato "inaccettabile" dalla presidenza francese. "Non potevamo accettare che venisse recuperato il Dna del presidente", ha detto una delle due fonti francesi. "I russi ci hanno detto che Putin doveva restare in una rigida bolla sanitaria", ha affermato la seconda fonte. Anche altri leader internazionali come il primo ministro ungherese Viktor Orban e il premier iraniano Ebrhaim Raissi si sono rifiutati di fare il tampone in occasione dei loro recenti incontri con Putin.(Frp)