Sicurezza: Viminale, nel 2021 gestite in Italia quasi 19 milioni di chiamate al 112

- Nel corso del 2021, le Centrali uniche di risposta (Cur) operanti sul territorio hanno gestito quasi 19 milioni di telefonate. Lo comunica il ministero dell'Interno in occasione della Giornata del Numero di emergenza unico europeo (Nue). Le Centrali – continua il comunicato – ha garantito anche la ricezione delle chiamate di emergenza generate direttamente dalle autovetture in caso di incidente automobilistico; ciò grazie al sistema e-call. Nel 2021 le segnalazioni gestite con tale modalità sono state circa 75.000. Operativo dall’estate scorsa anche l'1.1.2 Sordi rivolto a persone con disabilità. Attualmente, il Nue è attivo in 11 Regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Sicilia e Province autonome di Trento e Bolzano), con 15 Centrali Uniche di Risposta che garantiscono la copertura del 65 per cento della popolazione italiana, pari a circa 35 milioni di abitanti. (Rin)