Romania: Banca centrale prevede inflazione all'11,2 per cento a metà 2022

- La Banca nazionale di Romania (Bnr) prevede un'inflazione dell'11,2 per cento alla fine del secondo trimestre del 2022. Lo riferisce la stessa Bnr nella sua relazione trimestrale. Preconizza inoltre un'inflazione al 10,2 per cento alla fine del terzo trimestre e del 9,6 per cento alla fine del quarto. "La traiettoria prevista del tasso di inflazione annuale (Cpi) è sostanzialmente influenzata dall'evoluzione futura dei prezzi dei prodotti energetici, gravata da importanti incertezze. L'attuale previsione ipotizza un'accelerazione dell'inflazione ad aprile 2022, al termine del periodo di applicazione dei tetti ai prezzi e della compensazione dei prezzi di energia elettrica e gas naturale per la popolazione, secondo quanto previsto dalla normativa", si legge. "I valori previsti sono rispettivamente del 9,6 per cento a dicembre 2022 e del 3,2 per cento a dicembre 2023, con un contributo diretto significativo di 6,3 punti percentuali alla dinamica dei prezzi dell'energia (carburanti, elettricità, gas naturale) per fine anno", prosegue il documento. Adrian Vasilescu, consulente strategico della Bnr, ha recentemente spiegato che la Romania non ha avuto un'inflazione a due cifre dal 2004. (Rob)