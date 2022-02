Sardegna: rincari materie prime insostenibili, lunedì i pastori tornano in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pastori della Sardegna tornano in piazza lunedì 14 febbraio per manifestare contro “tutti i nuovi insostenibili rincari e l'aggravarsi di tutte le problematiche che da anni attanagliano il nostro settore”. A tre anni dalla clamorosa protesta di tre anni fa divenuta famosa per il latte versato sulle strade sarde per protestare per il prezzo del latte troppo basso ora la il tam-tam è ripartito su Whatsapp che invita ad una nuova mobilitazione. “Vista e considerata la totale assenza delle istituzioni e il continuo parassitare di tutte le associazioni di categoria, ancora una volta a distanza di tre anni dalla clamorosa protesta del latte - si legge nel messaggio - ci vediamo costretti a scendere di nuovo in strada”. L'appuntamento è per lunedì 14 febbraio al ponte della strada Bitti-Sologo. “Tutti quanti anche le altre categorie. Siete invitati a partecipare con trattori e mezzi agricoli”. La protesta di tre anni fa ha avuto anche degli strascichi in tribunale: molti pastori sono infatti finiti nei guai per i blocchi stradali. Alcuni procedimenti sono ancora in corso. (Rsc)