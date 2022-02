Kazakhstan: ministero Esteri russo, non escluso coinvolgimento Regno Unito in disordini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non esclude che il Regno Unito possa essere coinvolto nei disordini in Kazakhstan di gennaio, ma questi eventi non sono sicuramente legati alla questione afgana. Lo ha affermato il direttore del secondo Dipartimento asiatico del ministero degli Esteri russo e rappresentante speciale del presidente russo per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Interfax". Secondo il diplomatico, "si nota una mano esterna" e "ci sono argomenti a sostegno" del presunto intervento di Londra, ma è ancora presto per emettere giudizi definitivi, anche sull'impiego dei militanti afgani. "Le autorità del Kazakhstan stanno conducendo un'indagine, aspettiamo la pubblicazione dei risultati", ha aggiunto Kabulov. (Rum)