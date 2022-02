Francia: Covid, governo, convoglio della libertà strumentalizzato da politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese denuncia il "tentativo di strumentalizzazione" del convoglio della libertà composto da automobili, camion, moto e camper che dovrebbe convergere questa sera a Parigi per protestare contro le misure anti Covid. Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo francese, Gabrile Attal, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1". "Avete dei responsabili politici, non so se posso usare questo termine, che cercano di capitalizzare politicamente" la stanchezza e la fatica dei francesi "cercando di lanciare dei movimenti", ha detto Attal. Il portavoce ha poi definito "irresponsabili" i partecipanti all'iniziativa. "Non è il convoglio della libertà quello, è il convoglio della vergogna e dell'egoismo". (Frp)