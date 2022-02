Serbia: ministro Interno, presidente Vucic è un "obiettivo politico" del criminale Zvicer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic è "un obiettivo politico" del leader del clan montenegrino Kavac (Kavacki klan), Radoje Zvicer. Lo ha detto il ministro dell'Interno serbo, Aleksandar Vulin, in un intervento per l'emittente "Tv Pink". Vulin ha così commentato le indicazioni giunte da Europol sulla pianificazione da parte del clan montenegrino di un attentato contro il presidente serbo. Il ministro ha precisato che l'attentato, secondo Europol, sarebbe stato preparato nella prima metà di febbraio. "Aleksandar Vucic non è un uomo che si occupa di criminalità per partecipare a scontri mafiosi, ma si occupa esclusivamente di politica", ha detto Vulin. Commentando la dichiarazione del presidente del Montenegro Milo Djukanovic, che ha negato di avere a che fare con l'attentato a Vucic, Vulin ha affermato che Djukanovic non è mai stato menzionato in quel contesto, ma che si "è riconosciuto da solo come il capo di Radoje Zvicer". "In Montenegro, che ha poco meno elettori di Nuova Belgrado, nessuno si è accorto che si sono formati i due clan europei più potenti: Kavac e Skaljar. Non è stato notato dall'agenzia di sicurezza, dalla polizia o dalla politica. Zvicer non esisterebbe se non avesse un capo politico", ha detto il ministro serbo aggiungendo che ora Zvicer "dovrà scappare e nascondersi" e che "la colpa è di Aleksandar Vucic", il quale ha distrutto "il clan più potente e crudele d'Europa" attraverso gli arresti compiuti in questi anni. (segue) (Seb)