Serbia: ministro Interno, presidente Vucic è un "obiettivo politico" del criminale Zvicer (3)

- Nei giorni precedenti a tali affermazioni lo stesso Vulin ha dichiarato per l'emittente serba "Rts" che il progetto di un attentato contro il presidente della Serbia Aleksandar Vucic è una vendetta per la lotta al crimine organizzato condotto dalle autorità serbe. Secondo Vulin, il gruppo criminale Kavacki klan guidato da Radoje Zvicer "vuole vendicarsi di Aleksandar Vucic perché siamo riusciti a smantellare i grandi cartelli della droga". Il ministro ha osservato che Zvicer "non lavora da solo, ma ha un capo politico", aggiungendo che "non è una novità" che a sua volta Zvicer fosse il capo del criminale Belivuk, alla guida dell'omonimo clan smantellato l'anno scorso. Vulin ha infine precisato che ci sono "ipotesi molto fondate" sul luogo in cui si trova Radoje Zvicer. "Abbiamo ipotesi molto ragionevoli su dove si trovi, dove siano i suoi più stretti collaboratori", ha concluso il ministro. (segue) (Seb)