Serbia: ministro Interno, presidente Vucic è un "obiettivo politico" del criminale Zvicer (4)

- In precedenza la premier serba Ana Brnabic ha dichiarato che le minacce alla sicurezza del presidente "non sono ancora rimosse". "Credo che lo faremo, ma dobbiamo continuare a lavorare giorno e notte per prevenire l'attentato", ha detto Brnabic a "Rts" a proposito delle minacce alla vita del capo dello Stato riferite nei giorni scorsi da Europol al ministero dell'Interno serbo. "Purtroppo, in questo momento, tutti coloro per i quali Europol ha prove che siano coinvolti nella pianificazione dell'attentato del presidente Vucic sono fuori dalla portata dei nostri servizi di sicurezza. Non possiamo raggiungerli. Ci sono due cittadini montenegrini. Alcuni sono cittadini dell'Unione europea e altri di Paesi al di fuori di essa", ha osservato la premier aggiungendo che le autorità di Belgrado stanno cooperando con i servizi di sicurezza del Montenegro, così come con altri servizi esteri. (segue) (Seb)