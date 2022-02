Serbia: ministro Interno, presidente Vucic è un "obiettivo politico" del criminale Zvicer (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brnabic ha poi detto di essere "assolutamente" sicura che Radoje Zvicer, che è stato contrassegnato come l'organizzatore del gruppo criminale che progetta l'esecuzione dell'attentato, abbia dietro di sé "un committente politico". "Non sarebbe potuto diventare così forte, né ramificare la sua rete in questo modo, né diventare uno dei criminali più famosi al mondo, se non avesse avuto un tale sostegno", ha detto Brnabic a proposito del capo del gruppo criminale denominato Kavacki klan, su cui pende un mandato di arresto internazionale emesso dalla Serbia. (Seb)