Green pass: Castellone su decreto, M5s elimina certificato rafforzato da e per isole

- "Ieri sera al Senato abbiamo approvato il decreto 2488, riuscendo a modificare quelle che per noi erano storture penalizzanti per i cittadini. Il decreto disponeva infatti l'impossibilità, per chi fosse sprovvisto di green pass rinforzato, di utilizzare trasporti pubblici da e per le isole. Grazie ad un emendamento del nostro Pietro Lorefice ora gli spostamenti saranno possibili anche per chi ha il green pass base che si ottiene con tampone antigenico. Una norma di buon senso che elimina una disparità che penalizzava i territori isolani. Diamo in questo modo una risposta concreta ai cittadini delle isole che in queste settimane avevano segnalato molte difficoltà". Lo scrive su Facebook la capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Mariolina Castellone. (Rin)