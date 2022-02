India: ministro Esteri Jaishankar, “proficua giornata a Melbourne”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita ufficiale in Australia, ha avuto “una lunga e proficua giornata a Melbourne”, come ha riferito su Twitter dopo aver partecipato alla quarta riunione ministeriale del Quad, insieme all’omologa australiana Marise Payne, al giapponese Yoshimasa Hayashi e al segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Il ministro indiano si è detto “impressionato dai progressi compiuti” e ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del premier australiano, Scott Morrison, di incontrare insieme i quattro prima della riunione. Jaishankar ha avuto anche una serie di colloqui bilaterali, incontrando, tra gli altri, i ministri della Difesa e dell’Immigrazione dell’Australia, rispettivamente Peter Dutton e Alex Hawke, e alcuni parlamentari e imprenditori. Jaishankar ha poi esaminato con Blinken la partnership strategica bilaterale, che si è “approfondita in modo molto visibile”, e ha parlato con Hayashi dei preparativi per il prossimo vertice annuale dei leader. Il colloquio bilaterale con Payne è in programma domani, 12 febbraio. Jaishankar è giunto in Australia ieri, dopo una sosta in Qatar, dove ha incontrato l’omologo Mohammed bin Abdulrahman al Thani. Il 13 febbraio partirà alla volta delle Filippine, dove incontrerà l’omologo Teodoro Locsin. Il viaggio si concluderà il 15 febbraio.(Inn)