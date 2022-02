Scuola: Emilia-Romagna, potenziati posti insegnanti sostegno, +60 per cento rispetto a 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più insegnanti di sostegno da formare per rispondere in modo puntuale e sempre più efficace alla crescente domanda di personale specializzato nell'assistenza ai bambini e ai ragazzi più fragili che viene dalle famiglie e dal mondo della scuola. Per non lasciare indietro nessuno, a maggior ragione dopo questo periodo di pandemia". Lo ha annunciato in una nota la Regione Emilia-Romagna. "La rete degli Atenei dell'Emilia-Romagna - Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Parma e Cattolica, con sede di Piacenza - ha continuato la Regione - non si sottrae alla sfida e grazie al proficuo lavoro di squadra assieme alla Regione e con il supporto dell'Ufficio scolastico regionale, è pronta a potenziare l'offerta formativa, arrivando ad un totale di 1.273 posti a disposizione per il 2022. Gli Atenei aumentano quindi da 755 a 900 i posti disponibili per frequentare i corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, dalle scuole dell'infanzia fino alle superiori. A questi nuovi posti messi a bando si sommano poi quelli relativi agli idonei, arrivando alla cifra complessiva di 1.273 nuovi potenziali insegnanti di sostegno, con un balzo in avanti che sfiora il 60 per cento rispetto ai 755 dello scorso anno. Una conferma del trend in forte crescita in Emilia-Romagna, che dai 460 posti del 2019 ha visto, ad oggi, un aumento del 277 per cento". (ren)