﻿Giustizia: Mulè (FI), basta ipocrisia. Per 30 anni Italia ostaggio di certa magistratura

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Per 30 anni l'Italia è stata ostaggio di una certa magistratura che ha anche deviato in alcuni momenti il corso naturale della democrazia: lo afferma il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia. "Si è parlato spesso di uso politico della giustizia. Quando la magistratura diventa un arbitrio fa il contrario del suo mestiere. In due anni abbiamo avuto 1.450 cittadini italiani condannati ingiustamente e risarciti con 80 milioni di euro a fronte di 45 azioni disciplinari nei confronti dei magistrati di cui 7 finite con un'assoluzione, 23 con un non luogo a procedere e le atre ancora sospese. Le valutazioni positive di professionalità relative a 7.995 magistrati sono prossime al cento per cento. Pertanto, smettiamola con l'ipocrisia", aggiunge Mulè. (Rin)