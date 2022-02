Libia: Lega araba esprime preoccupazione per i recenti sviluppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, ha espresso preoccupazione per i recenti sviluppi in Libia, che potrebbero ripristinare la polarizzazione che ha afflitto il Paese negli ultimi anni. Aboul Gheit ha sottolineato, in dichiarazioni stampa riportate dal sito web libico "Al Saa 24", l'importanza di non compromettere la situazione di stabilità che la Libia ha vissuto dalla firma dell'accordo di cessate il fuoco più di un anno fa, sottolineando l'importanza di raggiungere un consenso nazionale per sostenere il processo politico in Libia, in attuazione degli esiti delle precedenti conferenze internazionali, in particolare delle Conferenze di Berlino 1 e 2. (Lit)