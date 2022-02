Monza: viola passaggio a livello, arrestato 35enne per detenzione ai fini di spaccio a Cesano Maderno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Radiomobile di Desio, hanno arrestato un 35enne di Bovisio Masciago, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 23 circa, i carabinieri notano un’auto sospetta che si aggirava per le vie di Cesano Maderno, cona bordo solo il conducente, a cui è stato intimato di accostare. In risposta, l’auto ha accelerato tentando di seminare la gazzella, lanciando una confezione di riso dal finestrino. Durante la fuga l’auto, si è trovata davanti un passaggio a livello con le sbarre già abbassate, ma nonostante ilrischio che in quel momento stesse per sopraggiungere il treno, ha deciso di forzarlo. Le sbarre sono state divelte dall’auto che ha continuato a proseguire. Il fuggitivo, sceso dall'auto, ha poi tentato la fuga a piedi, venendo però raggiunto e bloccato dagli agenti. I carabinieri hanno poi recuperato la confezione di riso lanciata dall’uomo nella quale era nascosto un blocco di eroina da 500 grammi. L'uomo, già sottoposto all’affidamento in prova per una precedente condanna per traffico di stupefacenti, è stato arrestato e trasferito presso il carcere a Monza inattesa di essere interrogato.(Com)