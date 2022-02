Imprese: Galateri (Generali), contesto economico positivo ma inflazione è fattore preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario economico attuale è positivo in termini di crescita del Pil: il mercato dei consumatori si sta muovendo, ma la crescita dell’inflazione rappresenta un fattore preoccupante. Lo ha detto Gabriele Galateri di Genola, presidente di Generali, intervenendo alla seconda giornata del Politico Finance Summit 2021. “L’inflazione cambierà il contesto in cui stiamo operando: dobbiamo monitorare la situazione con grande attenzione, utilizzando al meglio le risorse che abbiamo a disposizione per rafforzare la produttività, la competitività e gli investimenti in innovazione”, ha detto, aggiungendo che l’inflazione potrebbe determinare effetti negativi anche per il comparto assicurativo, incrementando i rischi. (Rin)