Indo-Pacifico: concluso incontro dei ministri degli Esteri Quad a Melbourne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi della diplomazia del quartetto Quad, che riunisce Stati Uniti, Giappone, India e Australia, hanno concluso oggi a Melbourne il loro quarto incontro ministeriale, esprimendo soddisfazione per i progressi compiuti nei mesi scorsi da tale nuovo formato di coordinamento regionale in materia di sicurezza. Durante l'incontro il segretario di Stato Usa Antony Blinken, la ministra degli Esteri australiana Marise Payne e gli omologhi di Giappone e India, Hayashi Yoshimasa e Subrahmanyam Jaishankar, hanno discusso delle crescenti tensioni tra la Nato e la Russia in Ucraina, della crisi in Afghanistan e delle crescenti preoccupazioni del quartetto per la "coercizione" della Cina nell'Indo-Pacifico. Durante l'incontro sono state discusse tematiche quali la distribuzione regionale dei vaccini contro il Covid-19, la lotta al terrorismo e la cooperazione sui fronti della sicurezza marittima e del contrasto ai mutamenti climatici. In una nota prima dell'incontro la ministra Payne ha sottolineato l'importanza per le nazioni dell'Indo-Pacifico di potere assumere le loro decisioni strategiche senza coercizioni: un riferimento indiretto alla crescente influenza regionale della Cina. "Assieme costituiamo una rete vitale di democrazie liberali", aggiunge la nota. (segue) (Res)