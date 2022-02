Indo-Pacifico: concluso incontro dei ministri degli Esteri Quad a Melbourne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Payne ha anticipato la discussione con Blinken del partenariato di sicurezza Aukus sottoscritto da Stati Uniti, Australia e Regno Unito, e della cooperazione in settori strategici quali "l'intelligenza artificiale, il quantum computing, la sicurezza informatica e altre capacità". La ministra degli Esteri ha avvertito che "più di un regime autoritario si presenta sull'attuale palcoscenico globale come una minaccia": la ministra ha menzionato espressamente "la Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) e la Cina", oltre alla Russia e "all'effetto destabilizzante che sta esercitando al confine dell'Ucraina". Blinken ha menzionato l'importanza della cooperazione per far fronte alle sfide legale al Covid-19, al clima e alle "tecnologie emergenti". Il segretario ha evidenziato inoltre l'impatto regionale della cooperazione tra Stati Uniti e Australia. (segue) (Res)