Indo-Pacifico: concluso incontro dei ministri degli Esteri Quad a Melbourne (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è arrivato ieri in Australia, a Melbourne, prima tappa di un viaggio nel Pacifico che sino al 12 febbraio lo porterà anche alle isole Figi e alle Hawaii, con l'obiettivo di promuovere "la pace e la prosperità" nella regione. In Australia il segretario di Stato Usa ha partecipato alla riunione dei ministri degli Esteri del formato Quad, che include anche Giappone e India. Al centro dei colloqui, in particolare, la cooperazione sulla consegna dei vaccini anti-Covid, la sicurezza marittima, la lotta al terrorismo, la cybersicurezza, il contrasto alla disinformazione, i cambiamenti climatici e la cooperazione tecnologica. Il capo della diplomazia di Washington incontrerà nell'occasione il primo ministro australiano Scott Morrison. (segue) (Res)