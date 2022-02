Indo-Pacifico: concluso incontro dei ministri degli Esteri Quad a Melbourne (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Honolulu si recherà anche il rappresentante speciale per la Corea del Nord degli Stati Uniti, Sung Kim, da domani al 15 febbraio, per presiedere un incontro con il direttore generale per gli Affari asiatici e oceanici del ministero degli Esteri del Giappone, Funakoshi Takehiro, e il rappresentante speciale per la Pace e la sicurezza nella Penisola coreana della Corea del Sud, Noh Kyu-duk. La riunione, stando a quanto riferito da un comunicato del dipartimento di Stato Usa, verterà sulla cooperazione trilaterale per la denuclearizzazione della Penisola. I tre funzionari parteciperanno anche, il 12 febbraio, a una riunione di livello ministeriale dello stesso formato. (Res)