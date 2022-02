India: Covid, 58.077 nuovi casi e 657 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 58.077 i nuovi casi di coronavirus e 657 i decessi riferiti oggi dal ministero della Sanità dell’India. Il tasso di positività, su 1.491.678 tamponi, è del 3,89 per cento. Il dato dei decessi risente anche di ritardi nella segnalazione da parte di alcuni Stati. I casi attivi sono 697.802, 92.987 meno di ieri, e quelli risolti 41.331.158, 150.407 in più, con un tasso di guarigione del 97,17 per cento. Il Kerala è lo Stato in cui si concentra il maggior numero di casi attivi, 233.747, in calo di 25.207 unità rispetto al giorno precedente, seguito dal Maharashtra e dal Tamil Nadu. Diversi Stati e Territori che avevano reintrodotto restrizioni in seguito alla nuova ondata legata alla variante Omicron hanno cominciato ad allentarle. Dall’inizio della pandemia il Paese ha registrato 42.536.137 casi e 507.177 vittime, con un tasso di letalità dell’1,19 per cento. Il 16 gennaio 2021 è iniziata la campagna di vaccinazione e ad oggi sono state somministrate 1.717.951.432 dosi, di cui 4.818.867 ieri. (segue) (Inn)