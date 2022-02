India: Covid, 58.077 nuovi casi e 657 decessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 febbraio entreranno in vigore nuove procedure operative per gli arrivi internazionali. Tutti i viaggiatori dovranno compilare un’apposita dichiarazione online e caricare un certificato di negatività a un tampone molecolare effettuato non più di 72 ore prima oppure un certificato di avvenuta vaccinazione (ciclo completo), in base agli accordi esistenti con altri Paesi e con l’eccezione dei minori di cinque anni. All’arrivo sono previsti il rilevamento della temperatura per tutti e test a campione sul due per cento dei passeggeri. I non sintomatici e negativi non saranno più tenuti alla quarantena di sette giorni, ma solo all’autosorveglianza per 14 giorni. Lo stesso protocollo vale per chi arriva via terra o via mare, salvo la dichiarazione online. (Inn)