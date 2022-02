Regno Unito: l’economia è cresciuta del 7,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia britannica è cresciuta del 7,5 per cento nel 2021, nonostante un calo registrato a dicembre a causa delle restrizioni anti Covid. È quanto rivelano i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica britannico (Ons). Questa crescita è arrivata poco dopo il forte crollo del 9,4 per cento nel 2020, ovvero nell’anno in cui la pandemia ha iniziato a diffondersi e il governo ha imposto le prime restrizioni. L’economia del Paese, spiega l’Ons, si è ripresa in modo significativo alla fine del 2021, salvo però subire una contrazione dello 0,2 per cento a dicembre per le conseguenze della variante Omicron. I settori del commercio al dettaglio e dell'ospitalità sono stati quelli maggiormente colpiti nell’ultimo mese del 2021. (Rel)