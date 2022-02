Arabia Saudita: Washington condanna attacco Houthi contro aeroporto di Abha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti gli attacchi della milizia yemenita sciita Houthi verso il territorio dell’Arabia Saudita, l’ultimo dei quali ha preso di mira l’aeroporto internazionale di Abha con un drone intercettato e distrutto dalla difesa aerea del Regno causando il ferimento di dodici civili. Lo ha riferito il dipartimento di Stato Usa in un comunicato, secondo il quale i ripetuti attacchi delle ultime settimane verso i civili e le infrastrutture “minano gli sforzi internazionali per una soluzione pacifica del conflitto e minacciano gli oltre 70 mila cittadini statunitensi che vivono in Arabia Saudita”. “Gli Houthi hanno perseguito un modello pericoloso con azioni sempre più aggressive contro gli yemeniti, i vicini dello Yemen e la comunità internazionale. Come ha ribadito ieri il presidente Biden nel suo appello a re Salman, gli Stati Uniti sono fermamente impegnati a sostenere la difesa dell'Arabia Saudita”, prosegue il comunicato, sollecitando le parti a lavorare per attenuare il conflitto sostenendo il nuovo processo di pace più inclusivo guidato dalle Nazioni Unite.(Nys)