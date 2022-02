Spagna: premier Sanchez, elezioni in Castilla e Leon decideranno tra "progresso e regresso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni in Castilla e Leon del 13 febbraio decideranno tra "progresso e regresso" nei diritti e nelle libertà dinanzi all'emergere dell'ultra destra e a un possibile governo composto da Partito popolare (Pp) e Vox. Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, a un evento del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a Burgos con attivisti e sostenitori, spiegando come i socialisti rappresentino il "cambiamento" di fronte alla "stagnazione" in cui il Pp che governa la regione con Alfonso Fernandez Manueco l'ha fatta precipitare. Pertanto, l'unica alternativa è il candidato del Psoe, Luis Tudanca. Il premier ha evidenziato l'importanza delle regioni che sono responsabili dell'attuazione delle politiche per i principali servizi pubblici come la salute, l'educazione, le case per gli anziani e anche le politiche di alloggio e quelle relative alla sfida demografica."Siamo un Paese che ama la diversità", ha detto Sanchez, ringraziando l'ex primo ministro José Luis Rodriguez Zapatero, presente all'evento, per aver approvato leggi all'avanguardia in questo campo, come la legge sul matrimonio omosessuale. D'altra parte, anche il presidente del governo ha descritto il Pp come "negazionista" perché vota "contro tutto" e non difende i lavoratori e i pensionati né rispetta ciò che è stato firmato dagli imprenditori, in riferimento alla recente riforma del lavoro. (Spm)