Polonia-Russia: compagnia energetica Pgnig presenta domanda riconvenzionale contro Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale polacca Pgnig ha presentato una domanda riconvenzionale contro Gazprom per ridurre i prezzi del gas, in risposta alla richiesta di arbitrato della compagnia energetica russa. "La società ha risposto alle richieste di Gazprom, in cui chiede di respingere le sue affermazioni come formalmente inaccettabili o di fatto infondate", si legge nella nota di Pgnig pubblicata questa mattina. Precedentemente, Gazprom aveva avviato una causa arbitrale contro il partner EuRoPol Gaz, proprietario della tratta polacca del gasdotto Jamal-Europa e Pgnig, comproprietaria con Gazprom della joint venture. L'istanza di arbitrato riguarda il rispetto del diritto a ricevere dividendi dalle azioni dell'associazione temporanea di imprese, nonché la partecipazione dei rappresentanti di Gazprom nel suo consiglio di amministrazione. (Vap)