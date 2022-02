Canada-Usa: governatrice Michigan Whitmer offre mezzi per sgombero camionisti dal confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice democratica dello Stato Usa del Michigan, Gretchen Whitmer, ha offerto mezzi pesanti all'amministrazione di Windsor, nella provincia canadese dell'Ontario, per sgomberare gli autotrasportatori che occupato l'Ambassador Bridge - uno tra i principali valichi di confine tra i due Paesi attraverso il fiume Detroit - in segno di protesta contro le restrizioni anti-pandemiche in vigore nel Canada. Lo ha annunciato il sindaco di Windsor, Frew Dilkens. La protesta degli autotrasportatori, iniziata con un convoglio di mezzi pesanti che ha occupato il centro di Ottawa in segno di protesta contro l'obbligo di vaccinazione, si è estesa nelle ultime settimane ad altre località del Canada e a diversi Paesi del mondo. "Lo Stato del Michigan e l'ufficio della governatrice ci hanno offerto direttamente di inviare diversi mezzi pesanti per aiutarci a rimuovere veicoli, fornire sicurezza e fare tutto il necessario per porre fine a questo blocco", ha detto Dilkens. Whitmers si è distinta durante il primo anno della pandemia di Covid-19 per aver adottato nel Michigan drastiche misure di distanziamento e blocco delle attività economiche, costatele dure contestazioni e un sospetto tentativo di rapimento. (segue) (Nys)