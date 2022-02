Malesia: Pil in crescita del 3,1 per cento annuo nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia intende procedere alla riapertura "completa" dei confini del Paese a partire dal mese di marzo, consentendo ai soli vaccinati l'ingresso senza alcun obbligo di quarantena. La decisione del governo guidato dal primo ministro Ismail Sabri Yaakob dovrebbe seguire una raccomandazione in tal senso formulata dal Consiglio di ripresa nazionale, la task force istituita da Kuala Lumpur per fornire consulenza nel contesto della pandemia di Covid-19. Il presidente della task force, l'ex premier Muhyiddin Yassin, ha dichiarato che i confini potrebbero essere riaperti sin dal primo marzo prossimo per sostenere il rilancio dell'economia. Proprio nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie della Malesia hanno confermato 13.944 nuovi casi di Covid-19, il dato peggiore da settembre dello scorso anno, che porta il totale dei contagi dall'inizio della pandemia ad oltre 2,9 milioni. (Fim)