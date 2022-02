Ucraina: dipartimento di Stato sollecita cittadini Usa a "lasciare il Paese adesso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha sollecitato i cittadini statunitensi che ancora si trovano in Ucraina a "partire ora" e lasciare il Paese "con mezzi commerciali o privati", prima che si concretizzi lo scenario di una possibile invasione militare da parte della Russia. "I cittadini statunitensi in Ucraina dovrebbero essere consapevoli che il governo Usa non sarà in grado di evacuare cittadini statunitensi nell'eventualità di una azione militare russa sul territorio dell'Ucraina", afferma una nota del dipartimento di Stato. "Una azione militare potrebbe iniziare in qualsiasi momento e senza preavviso", prosegue la nota, secondo cui le condizioni di sicurezza nel Paese "sono imprevedibili e potrebbero peggiorare rapidamente". Il dipartimento di Stato Usa ha già ordinato l'evacuazione dei familiari del personale dell'ambasciata Usa a Kiev lo scorso 23 gennaio, ed ha autorizzato il personale dell'ambasciata a chiedere autorizzazioni per lasciare volontariamente il Paese. (segue) (Nys)