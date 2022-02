Ucraina: dipartimento di Stato sollecita cittadini Usa a "lasciare il Paese adesso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi anche il presidente Usa Joe Biden ha sollecitato i cittadini statunitensi che ancora si trovano in Ucraina a lasciare al più presto il Paese, mettendo in guardia da possibili violenze ai loro danni nell'eventualità di una invasione militare russa. "Penso sarebbe saggio lasciare il Paese", ha detto Biden il 7 febbraio, precisando di non riferirsi al personale diplomatico statunitensi. "Non vorrei vedere (cittadini Usa) nel fuoco incrociato se davvero (la Russia) deciderà di invadere. Non ce n'è bisogno, e a chiunque si trovi (in Ucraina) direi di andarsene", ha affermato il presidente Usa nel corso di una conferenza stampa col cancelliere tedesco Olaf Scholz. (Nys)