Corea del Sud: presidenziali, un terzo candidato potrebbe determinare l'esito del voto (5)

- Sino all'inizio di dicembre, i candidati alla presidenza della Corea del Sud dei due principali partiti di quel Paese apparivano vicinissimi nei sondaggi di gradimento pubblicati dai media sudcoreani. Il mese scorso il presidente del Ppp, Lee Jun-seok, ha annunciato le proprie dimissioni dal comitato elettorale del Ppp, a seguito dell'ennesimo scontro con un parlamentare conservatore che ha accusato il giovane leader di non esercitare una presa sufficientemente salda sul partito. Le critiche sono state rivolte a Lee da Cho Su-jin, deputata e responsabile delle comunicazioni elettorali del Ppp. "Lascerò il mio posto nel comitato elettorale", ha annunciato Lee durante una conferenza stampa ieri, precisando di non voler rinunciare però alla carica di presidente del partito. "Quando il membro di un comitato può dire apertamente che non deve seguire le direttive del presidente in carica, la persona in questione sta negando la ragione di essere stessa del comitato", ha aggiunto il presidente del Ppp. (Git)