Usa: Corte Suprema, Biden nega di voler operare una "scelta ideologica" (2)

- Nei giorni scorsi diversi esponenti del Partito repubblicano Usa hanno contestato la decisione del presidente Joe Biden di valutare solo donne afroamericane per il seggio alla Corte Suprema degli Stati Uniti lasciato vacante dal giudice Stephen Breyer. Nel corso di una intervista all'emittente televisiva Abc News, ha riservato un giudizio critico all'inquilino della Casa Bianca anche la senatrice repubblicana Susan Collins, che pure è nota per aver spesso assunto posizioni antitetiche rispetto a quelle dell'ex presidente Donald Trump. Secondo Collins, la decisione di Biden di caratterizzare la nomina di una giudice afroamericana alla Corte Suprema come una promessa elettorale "ha politicizzato l'intero processo di nomina": una circostanza, questa, che renderebbe la condotta di Biden differente da quella del suo predecessore Trump, le cui nomine alla Corte Suprema erano state comunque segnate da forti polemiche. (segue) (Nys)