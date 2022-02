Usa: Corte Suprema, Biden nega di voler operare una "scelta ideologica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Collins, la linea d'azione di Biden "rafforza la percezione che la Corte Suprema sia una istituzione politica come il Congresso, e le cose dovrebbero stare diversamente". La Casa Bianca, frattanto, ha criticato pubblicamente le dichiarazioni di un altro senatore repubblicano, Roger Wicker, secondo cui quella di Biden sarà una nomina in favore di un "beneficiario dell'Affirmative Action", le politiche di "discriminazione positiva" in vigore negli Usa tese ad elevare lo stato socioeconomico degli afroamericani e dei membri di altre minoranze etniche. (Nys)