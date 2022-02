Corea del Nord: terremoto vicino a sito test nucleari, l'origine sarebbe naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 3,1 si è verificato in Corea del Nord a Kilju, non lontano dal sito per i test nucleari di Punggye-ri. Lo ha annunciato l'agenzia meteorologica di Stato della Corea del Sud, secondo cui il sisma è di origine naturale. L'epicentro della scossa è stato rilevato 40 chilometri a nord-ovest di Kilju. Dal 1978 ad oggi un totale di 25 scosse sismiche di magnitudo superiore a 2 si sono verificate in quell'area; la più forte, di magnitudo 3,2, risale al 23 settembre 2017. (Git)