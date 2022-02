Thailandia: nuovo versamento di petrolio al largo della costa orientale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Thailandia hanno mobilitato diverse navi ieri, 10 febbraio, per tentare di contenere un nuovo versamento di petrolio al largo della costa orientale del Paese, appena due settimane dopo un incidente analogo causato da una falla nel medesimo oleodotto sottomarino. L'oleodotto, di proprietà di Star Petroleum Refining Public Company (Sprc), ha versato in mare dai 47mila ai 55mila litri di petrolio lo scorso 26 gennaio. Il guasto è stato riparato nell'arco di una giornata, non prima però d'aver causato gravi danni a una spiaggia della provincia di Rayong e di aver minacciato la sopravvivenza di una barriera corallina locale. Lo stesso oleodotto si è nuovamente guastato ieri, versando altri 5mila litri di petrolio in mare. La causa dell'ultimo incidente è oggetto di indagine, ha dichiarato il direttore generale del dipartimento di Controllo dell'inquinamento, Attapon Charoenchansa. La costa orientale della Thailandia è costellata di spiagge che costituiscono destinazioni privilegiate dai turisti stranieri, e le autorità locali temono che il petrolio fuoriuscito dall'oleodotto possa raggiungere la costa. (Fim)