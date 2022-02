Usa: Covid, vaccino Novavax si rivela efficace su adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il coronavirus sviluppato da Novavax si è dimostrato efficace negli adolescenti, con il 79,5 per cento di risultati positivi uno studio su soggetti di età compresa tra i 12 e 17 anni. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”. I risultati potrebbero essere incoraggianti per le persone che cercano un vaccino a subunità proteica come alternativa ai vaccini basati su una tecnologia più recente, sebbene si siano dimostrati sicuri ed efficaci. Novavax, una società di biotecnologie con sede a Gaithersburg, in Maryland, aveva precedentemente pubblicato i risultati di uno studio che mostravano un'efficacia del 90 per cento negli adulti. Per il nuovo studio, i ricercatori hanno preso in esame 2.247 soggetti in 73 località dal 24 maggio al 27 settembre dello scorso anno, quando la variante delta era dominante negli Stati Uniti. I risultati hanno suggerito che il vaccino proteggeva dalle varianti. "Riteniamo che il vaccino Novavax potrebbe essere un'opzione differenziata per questa popolazione più giovane, data la sua consolidata tecnologia a base di proteine già utilizzata in altri vaccini e le risposte positive dimostrate contro le varianti", ha affermato Filip Dubovsky, direttore medico dell'azienda.(Nys)