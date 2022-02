Ecuador: parlamento approva nomina nuovi tre giudici della Corte Costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Ecuador ha approvato la nomina di tre nuovi giudici della Corte Costituzionale. Si tratta di Alejandra Cardenas Reyes, Jhoel Escudero Soliz e Richard Omar Ortiz. La Corte Costituzionale ecuadoriana è composta da 9 giudici e viene rinnovata per un terzo ogni tre anni. La selezione avviene per concorso pubblico, mentre la scelta per chi stabilire chi debba lasciare la Corte avviene attraverso un sorteggio. La scorsa settimana erano stati sorteggiati Ramiro Avila, Hernan Salgado e Agustin Grijalva, che dunque lasceranno l'incarico. Dopo l'approvazione delle nomine da parte del parlamento, in occasione della prima riunione la Corte stabilisce gli incarichi e ruoli interni.(Brb)