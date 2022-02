Difesa: dipartimenti di Stato Usa approva vendita F-15ID a Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha approvato la potenziale vendita di velivoli F-15ID e relative apparecchiature all'Indonesia, in un accordo per un valore fino a 13,9 miliardi di dollari. Lo ha reso noto il Pentagono. Nelle scorse ore il ministro della Difesa indonesiano, Prabowo Subianto, ha dichiarato che Giacarta ha in programma di acquistare 42 jet da combattimento Rafale con un accordo da 8,1 miliardi di dollari come parte di una serie di accordi che includono anche lo sviluppo di sottomarini. L'indonesia sta cercando di diversificare la sua flotta aerea, che al momento include F-16 di fabbricazione statunitense e jet russi Sukhoi Su-27 e Su-30. Il pacchetto approvato dal dipartimento di Stato includerebbe 36 jet, motori di riserva, radar, addestramento per visori notturni e supporto tecnico.(Nys)