Giappone: Covid, stato di quasi-emergenza prorogato a Tokyo e in 12 prefetture

- Il governo del Giappone ha annunciato oggi, 10 febbraio, la proroga al 6 marzo dello stato di quasi emergenza in vigore a Tokyo e in 12 prefetture del Paese per far fronte alla pandemia di Covid-19. Il provvedimento, già in vigore dal 27 gennaio in 34 delle 47 prefetture del Giappone, è stato prorogato di tre settimane solo a Tokyo e nelle prefetture di Saitama, Chiba, Kanagawa, Gunma, Niigata, Aichi, Gifu, Mie, Kagawa, Nagasaki, Kumamoto e Miyazaki, ed è stato esteso inoltre alla prefettura di Kochi. Non è ancora chiaro, invece, se il provvedimento verrà prorogato o meno anche nelle rimanenti 22 prefetture dove è attualmente in vigore. (segue) (Git)