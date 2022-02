Asia-Pacifico: Usa ospiteranno summit dell'Apec il prossimo anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden avrebbe accettato un invito del primo ministro giapponese Fumio Kishida a visitare il Giappone "per il prossimo incontro dei leader del Quad nella prima metà del 2022". Secondo le indiscrezioni di "Fox News", l'amministrazione Biden sarebbe al lavoro per inaugurare una iniziativa delle Isole del Pacifico tesa a "coordinare le nostre azioni, dirigere le nostre risorse e aumentare le nostre ambizioni nella regione in aree quali il clima, le questioni marittime e i trasporti". La fonte anonima della Casa Bianca ha aggiunto che l'amministrazione Biden intende inoltre "continuare a dare priorità all'Indo-Pacifico" con ulteriori misure nei mesi a venire. (Nys)