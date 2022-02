Malesia: Pil in crescita del 3,1 per cento annuo nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia ha conseguito una crescita economica del 3,1 per cento nel 2021, dopo aver conseguito un incremento del Pil del 3,6 per cento nel quarto trimestre dello scorso anno. Lo ha annunciato la banca centrale di quel Paese oggi, 11 febbraio. Il dato mantiene la Malesia su un percorso di ripresa dopo una crisi di quasi due anni causata dalla pandemia di Covid-19, che ha lasciato migliaia di persone senza lavoro e costretto numerose attività commerciali alla chiusura. "Il Pil ha esibito un rimbalzo nel quarto trimestre 2021 grazie all'allentamento delle misure di contenimento (del Covid-19) e alla forte domanda esterna", ha commentato il governatore di Bank Negara Malaysia, Shamsiah Yunus. Secondo il dipartimento di Statistica della Malesia il settore manifatturiero di quel Paese è stato il principale artefice della crescita economica nel quarto trimestre 2021, con una crescita del 9,1 per cento seguita ad una contrazione dello 0,8 per cento tra luglio e settembre. La disoccupazione è calata nel quarto trimestre al 4,6 per cento, mentre l'inflazione è aumentata al 3,2 per cento. (segue) (Fim)