Centrodestra: Salvini, io lavoro per unire, sono fiducioso

23 luglio 2021

- "Io lavoro per unire e non dividere" il centrodestra. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. "Lascio passare questi giorni di rabbia e poi come Lega cercheremo di svolgere il ruolo di pacificatori, perché uniti si vince", ha aggiunto ricordando la necessità di superare "egoismi e logiche di partito. Io sono fiducioso". (Rin)