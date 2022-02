Usa-Italia: ambasciatrice Zappia, necessario promuovere accesso donne alla scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ estremamente importante continuare a promuovere parità di accesso delle donne alla scienza, sensibilizzando sull'argomento e mirando a garantire pari opportunità di studio e carriera”, così l’ambasciatrice italiana negli Usa, Mariangela Zappia, in apertura del webinar “A Woman’s Eye on Immunology”, organizzato in occasione della Giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza (che ricorre l’11 febbraio). “Celebrare oggi i successi delle ricercatrici nel campo dell’immunologia ci offre anche l’occasione per valorizzare la straordinaria collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti, che si è rafforzata ulteriormente con la pandemia” ha aggiunto l’Ambasciatrice, ricordando la presenza di oltre 15.000 ricercatori italiani negli USA, la continua crescita del numero di professori italiani in università americane, e l’avvio di progetti innovativi come il Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica della Ri.MED a Carini e lo Human Technopole Center a Milano. (segue) (Nys)