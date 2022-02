Usa-Italia: ambasciatrice Zappia, necessario promuovere accesso donne alla scienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ambasciatrice ha evidenziato che “nel mondo, solo 1/3 delle ricercatrici sono donne. Le donne impiegate nelle discipline STEM pubblicano meno articoli, sono pagate meno e non avanzano nella loro carriera tanto quanto i colleghi uomini”, rilevando che “le giovani adolescenti sono oggi poco interessate alle discipline scientifiche per varie ragioni, tra cui la carenza di modelli, divari salariali e la presenza di pregiudizi inconsci e impliciti che favoriscono i candidati maschi”. L’Ambasciatrice ha quindi posto l‘accento sul potenziale delle donne, il cui successo nelle materie Stem è possibile e costituisce un valore per la società nel suo complesso. Oltre all’ambasciatrice Zappia, sono intervenute in apertura la UN Women Representative in Etiopia, presso l’Unione Africana e la Uneca, Letty Chiwara e la Presidente delle “Top Italian Women Scientists”, Adriana Albini. I lavori sono proseguiti con le presentazioni delle scienziate e accademiche Delia Goletti, Alba Grifoni, Galit Alter e del Professor Guido Silvestri e poi con un panel, moderato dal Prof. Alan Landay, su “donne nella scienza: sfide e opportunità”. La discussione si è concentrate sul ruolo e importante contributo delle ricercatrici nel campo dell’immunologia, piu’ precisamente operanti su Covid-19 e malattie infettive. (Nys)