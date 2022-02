Covid: proteste camionisti contro obbligo vaccinale potrebbero estendersi da Canada a Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste dei camionisti contro l'obbligo di mostrare un certificato vaccinale per entrare negli Stati Uniti dal confine canadese potrebbero estendersi anche agli Usa, dopo aver avuto come teatro la capitale Ottawa per due settimane. E' l'allarme lanciato dal dipartimento per la Sicurezza interna, che ha emesso un promemoria in cui si invitano i dipartimenti di polizia a tener conto di questa possibilità. In Canada le manifestazioni hanno già prodotto dozzine di indagini e numerosi arresti, portando alla dichiarazione dello stato di emergenza. (segue) (Nys)